Colas : en 'Safety Week' !

(Boursier.com) — Du 4 au 8 octobre, Colas organise une "Safety Week" pour renforcer la sensibilisation et la formation de ses 55.000 collaborateurs aux enjeux de santé et sécurité. L'opération est menée sur les 800 unités d'exploitation de travaux et les 3.000 sites de production et de recyclage de matériaux à travers les 50 pays d'implantation de Colas.

En complément des efforts quotidiens réalisés par chacun des collaborateurs sur tous les sites du Groupe, cet événement annuel vise à rappeler l'importance de l'engagement individuel et collectif en matière de sécurité et de santé, avec un seul objectif : zéro accident. Les Safety Weeks organisées par Colas sont complémentaires de la démarche globale "One Safety - Goal Zero", qui vise l'autonomie, la compréhension des risques et le développement de comportements sûrs grâce à des formations dispensées par des coachs et des promoteurs internes au Groupe.