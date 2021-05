Colas : en 2021, la marge opérationnelle courante devrait s'inscrire en hausse par rapport à 2020

(Boursier.com) — Le carnet de commandes du groupe Colas à fin mars 2021 se maintient au niveau élevé de 9,9 milliards d'euros, en légère baisse de 2% sur un an (+1% à change constant).

Le carnet en France métropolitaine (3,4 milliards d'euros) est en baisse de 6% sur un an, traduisant une baisse des appels d'offres dans le Rail et la Route, en lien avec la crise sanitaire et le confinement.

Le carnet à l'international et outre-mer (6,5 milliards d'euros) est stable sur un an et en hausse de 1% à change constant. Colas a notamment remporté des contrats significatifs dans la Route en Afrique de l'Ouest et en Europe centrale. L'international et outre-mer représente 66% du carnet de commandes total.

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2021 s'élève à 2 milliards d'euros, en hausse de 3% par rapport au 1er trimestre 2020 (+4% à périmètre et change constants). L'activité ressort à 1,1 milliard d'euros en France (+14%, et +14% à périmètre et change constants) ; elle est en baisse à l'international avec 0,9 milliard d'euros (-6% à périmètre et change constants).

Performance financière

Le résultat opérationnel courant du 1er trimestre 2021 s'établit à -277 millions d'euros, en forte amélioration de 93 millions d'euros par rapport au 1er trimestre 2020. Le résultat opérationnel courant dépasse ainsi son niveau du 1er trimestre 2019, essentiellement grâce à la bonne performance des activités routières en France et au Canada.

Pour rappel, l'impact de la crise sanitaire sur le résultat opérationnel courant du 1er trimestre 2020 était estimé à environ -75 millions d'euros (perte de marge opérationnelle courante et coûts inévitables).

La quote-part du résultat des coentreprises et entités associées s'élève à -2 millions d'euros, en amélioration de 7 millions d'euros par rapport au 1er trimestre 2020. La contribution de Tipco Asphalt, à hauteur de 4 millions d'euros, est en hausse de 12 millions d'euros par rapport à fin mars 2021.

Le résultat net part du Groupe s'élève à -227 millions d'euros, à comparer à -300 millions d'euros à fin mars 2020, et à -227 millions d'euros en 2019.

L'endettement financier net au 31 mars 2021 ressort à 441 millions d'euros, à comparer à un endettement financier net de 944 millions d'euros à fin mars 2020. Cette évolution résulte de la maîtrise des investissements en 2020 ainsi que de l'amélioration des résultats et de la bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement au premier trimestre 2021.

Perspectives

Les perspectives ci-dessous s'entendent hors nouvelle dégradation de la situation sanitaire. Après la baisse d'activité de l'année 2020, les unités opérationnelles de Colas tablent sur une reprise en 2021. Le second semestre devrait notamment voir se concrétiser les premiers effets des plans de relance annoncés en 2020, notamment en France et dans l'Union européenne.

En 2021, la marge opérationnelle courante devrait également s'inscrire en hausse par rapport à 2020, et se rapprocher du niveau atteint en 2019. Elle devrait notamment tirer bénéfice des mesures d'optimisation des coûts adoptées en 2020, ainsi que des programmes d'excellence opérationnelle en cours dans les activités industrielles.