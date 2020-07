Colas distribuera bien 6,4 euros de dividende

(Boursier.com) — Dans le contexte inédit de crise sanitaire, le Conseil d'administration de Colas avait annoncé, le 1er avril, sa décision de renoncer à proposer une distribution de dividende (6,4 euros par action) et de se réunir, au cours de l'été, pour réévaluer la situation et analyser l'opportunité de proposer la distribution d'un dividende au titre de 2019.

A cette fin, le Conseil d'administration de Colas s'est réuni le 27 juillet 2020. Il a décidé de convoquer une Assemblée générale ordinaire le 3 septembre pour proposer un dividende de 6,40 euros par action au titre de l'exercice 2019.

La situation financière particulièrement solide et le niveau élevé de trésorerie disponible de Colas permettent d'assurer cette distribution tout en conservant un niveau suffisant de liquidités pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, développer ses activités existantes, et maintenir un faible niveau d'endettement , commente le Conseil d'administration de Colas

Les dates de détachement et de paiement du dividende sont respectivement fixées au 8 et 10 septembre 2020.

Baisse de la part variable du DG

Par ailleurs, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité de sélection et des rémunérations, a décidé de modifier la rémunération variable annuelle pour 2020 du Directeur Général comme suit :

- Réduction du plafond global de la rémunération variable annuelle à 100% de la rémunération fixe (125% auparavant) ;

- Introduction d'un nouveau critère P6 permettant d'apprécier la capacité du Directeur Général à gérer rapidement et efficacement la crise sanitaire auprès des collaborateurs et des parties prenantes et à en limiter les impacts. Ce critère P6 représentera 20% de la rémunération fixe.