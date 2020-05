Colas : contrat pour le prolongement Sud de la ligne 14 du métro de Paris

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Colas Rail a annoncé la signature avec la RATP du contrat de prolongement Sud de la ligne 14 du métro de Paris.

Colas Rail, en groupement avec ETF, se chargera des études d'exécution, de la pose de voies béton (pose de voie type métro pneu), des communications simples et croisées (appareils, traverses et profilés), des cheminements piétons, des mains courantes et signalétiques tunnel.

Cette extension de ligne de 14km permettra de relier le terminus actuel de la ligne (Olympiades) à l'Aéroport d'Orly en 16 minutes pour un montant global de 71,4 millions d'euros, dont 50% pour Colas Rail.