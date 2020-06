Colas : contrat en République tchèque

(Boursier.com) — Colas CZ, filiale de Colas en République tchèque, en groupement avec Colas Projects, réalise pour le groupe BMW la construction des infrastructures routières du Centre de développement de la mobilité du futur (Future Mobility Development Center) à Sokolov, dans l'Ouest du pays. Ce site d'expérimentation sera l'un des plus grands et des plus modernes d'Europe. Le projet consiste en la construction, la sécurisation et l'équipement d'un réseau de routes et de zones de conduite destiné à réaliser des essais et intégrant des nouvelles technologies informatiques. Ces infrastructures comprennent des surfaces simulant des autoroutes, des routes à plusieurs voies, des voiries urbaines, des parkings, des tunnels, des zones de conduite autonome ainsi que des chemins de terre ou des routes de montagne. Les travaux incluent les terrassements, l'assainissement, le génie civil, la protection contre le bruit, l'éclairage, la sécurité ainsi que les espaces verts techniques. Les infrastructures routières réalisées assureront le plus haut niveau de sécurité, dans le respect des normes techniques et environnementales les plus strictes, pour une utilisation particulièrement intensive.

Le site choisi pour le projet étant une ancienne décharge minière, les travaux nécessitent le recours à des solutions géotechniques spécifiques. Durant la phase de construction, Colas CZ et Colas Projects mobiliseront les ressources et l'expertise des équipes de Colas. Au total, environ 400 personnes travailleront sur ce projet avec pour objectif de livrer ces infrastructures au groupe BMW en 2022.