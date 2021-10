Colas : contrat de 2 ans avec le département du Cher

(Boursier.com) — Le Département du Cher et Colas, via Mobility by Colas, ont signé un contrat de 2 ans qui permet à la collectivité de disposer d'ANAIS, un service numérique d'aide à la décision fondé sur l'utilisation de données collectées par les véhicules. L'objectif est de contribuer au renforcement de la sécurité des usagers par le traitement préventif de zones d'alerte sur le réseau routier départemental.

Par la collecte et l'analyse des données de comportement de nombreux véhicules (survitesse, déport latéral, freinage d'urgence), ANAIS permet au département : d'identifier les zones d'alerte grâce à une meilleure connaissance du réseau routier ; d'optimiser les investissements à réaliser en intervenant de manière préventive ; et au final, de renforcer la sécurité des usagers au moindre coût.

Le dispositif apporte également une nouvelle dimension au diagnostic routier : une fois les travaux réalisés, l'Indice de Conduite Apaisée (ICA) permet de mesurer l'impact des nouveaux aménagements sur la sécurité des usagers.

ANAIS est fondé sur un partenariat signé en 2018 par Colas avec Michelin Driving Data to Intelligence (DDI) pour l'acquisition de données de conduite en situation réelle. Ces données, issues d'une communauté de conducteurs volontaires ("Better Driving Community"), sont agrégées, contextualisées, puis analysées et traitées par Mobility by Colas. Adopté par l'Eure-et-Loir depuis 2019 et à présent par le département du Cher, ANAIS a reçu le prix de l'Innovation de la Sécurité Routière en 2019.