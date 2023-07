Colas confirme son objectif de progression du ROCA et du ROC

(Boursier.com) — En séance, l'action Colas remonte de 1,72% à 118,5 euros dans des volume calmes d'échange, après la publication de ses comptes intermédiaires.

Le chiffre d'affaires consolidé de Colas au 1er semestre 2023 s'élève à 6,8 MdsE, en hausse de +4% par rapport au 1er semestre 2022 (+6% à périmètre et change constants).

L'activité du 1er semestre ressort à 3 MdsE en France contre 3,8 MdsE à l'international (respectivement +1% et +9% à périmètre et change constants).

Performance financière

Le Résultat Opérationnel Courant des Activités (ROCA) s'élève à -127 ME au 1er semestre 2023, soit une amélioration de 29 ME par rapport au 1er semestre 2022. Le ROCA du 2e trimestre est en hausse de 39 ME par rapport au 2ème trimestre 2022 à 174 ME. Cette amélioration s'explique notamment par les effets bénéfiques des plans d'action mis en oeuvre au cours de l'année 2022 pour faire face à l'inflation alors que les résultats du 1er semestre 2022 étaient impactés par la hausse des coûts de production non répercutée sur les affaires entrées en carnet préalablement. La marge des activités est ainsi en amélioration de 0,5 point par rapport au 1er semestre 2022.

La quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées s'élève à 33 ME, en hausse de 11 ME par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat net part du Groupe ressort à -137 ME (-132 ME à fin juin 2022). Cette évolution reflète notamment la prise en compte au 1er semestre 2023 de 8 ME de charges non courantes liées à la réorganisation des activités routières dans l'Océan Indien ainsi que l'augmentation des charges financières liée à la hausse des taux d'intérêt.

Endettement

Le cash-flow libre ressort à -194 ME, à comparer à -203 ME au 1er semestre 2022. Le cash-flow libre du 2e trimestre 2023 s'établit à 131 ME, en hausse de 27 ME par rapport à la même période de l'année dernière.

Le cash-flow libre après variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité s'élève à -766 ME, en amélioration de 318 ME par rapport à fin juin 2022. Cette évolution provient d'une moindre augmentation du BFR à fin juin 2023 versus fin juin 2022 pour 309 ME du fait des postes clients et des stocks.

L'endettement financier net au 30 juin 2023 ressort à 1,3 MdE (0,3 MdE à fin décembre 2022). Comme habituellement à cette période de l'année, cette dégradation s'explique par la forte saisonnalité de l'activité. L'endettement financier net à fin juin 2023 présente toutefois une amélioration de 85 ME par rapport à fin juin 2022.

Perspectives

Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, le groupe Colas dispose de fondamentaux solides et continuera de bénéficier des effets positifs des plans de transformation qu'il a engagés.

Colas confirme son objectif de progression du résultat opérationnel courant des activités (ROCA) et du résultat opérationnel courant en 2023 par rapport à 2022.