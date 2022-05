Colas confirme l'objectif de 4% de marge opérationnelle courante en 2023

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Colas, réuni le 10 mai 2022 sous la présidence de Frédéric Gardès, a arrêté les comptes au 31 mars 2022 et les perspectives pour l'année en cours. Le carnet de commandes du groupe ressort au niveau record de 12 MdsE, en hausse de 12% sur un an à change constant et hors principales acquisitions et cessions. Le Chiffre d'affaires de 2,4 MdsE s'inscrit en hausse de 19% par rapport au T1 2021 (+12% à périmètre et change constants).

Pour rappel, les résultats du 1er trimestre, impactés par la forte saisonnalité des activités du groupe, ne sont pas représentatifs de l'année. Le résultat opérationnel courant ressort à -293 ME, en baisse de 16 ME par rapport au T1 2021. Le résultat net part du groupe est de -232 ME, en léger retrait de 5 ME par rapport au T1 2021. Le cash-flow libre est de -308 ME, en baisse de 34 ME par rapport au T1 2021. L'endettement financier net s'inscrit à 603 ME, en hausse de 162 ME par rapport à fin mars 2021.

Perspectives

Colas, qui n'exerce pas d'activité en Russie et en Ukraine, n'est pas directement impacté par le conflit en cours.

Le Groupe reste attentif à l'évolution de la situation et à ses conséquences indirectes ; les perspectives ci-dessous s'entendent hors nouvelle détérioration significative du contexte macroéconomique et géopolitique actuel.

Le chiffre d'affaires de 2022 devrait s'inscrire significativement à la hausse par rapport à 2021, notamment du fait de la contribution de Destia et du renchérissement de certaines matières premières.

Après une bonne reprise de l'activité en 2021, Colas poursuit les programmes d'amélioration de la rentabilité de ses activités et confirme l'objectif de 4% de marge opérationnelle courante en 2023.