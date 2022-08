Colas : bien orienté après l'acquisition allemande

(Boursier.com) — Colas se distingue en matinée, sur un gain de 1,7% à 120,5 euros. Il faut dire que Colas Rail a annoncé l'acquisition du groupe familial allemand Hasselmann, spécialisé dans la construction de voies ferrées et d'infrastructures ferroviaires. Hasselmann, via trois sociétés, emploie près de 300 personnes et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Cette opération a pour objectif de permettre à la filiale de Bouygues de s'implanter sur le marché allemand, confirmant ainsi une stratégie de croissance externe visant des pays à économie stable et à fort potentiel d'investissement dans les infrastructures ferroviaires.