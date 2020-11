Colas : Au T3, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 429 ME, en hausse de 19%

(Boursier.com) — A fin septembre, le groupe Colas a publié un carnet de commandes de 9,3 MdsE, en hausse de 3% retraité des principales acquisitions et cessions et à changes constants. Le Chiffre d'affaires est de 9,1 MdsE (-11% et -9% à périmètre et changes constants).

Le Résultat opérationnel courant a été particulièrement élevé au 3ème trimestre à 429 ME (+19% sur un an), avec une marge opérationnelle courante supérieure à 10% du chiffre d'affaires.

Compte tenu de la reprise des activités, il n'est plus possible au troisième trimestre d'isoler dans la variation de la performance du Groupe la part qui serait imputable à l'épidémie de Covid-19. Pour mémoire, au 30 juin 2020, l'impact de la crise sanitaire et de ses conséquences a été estimé à environ 810 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires et environ 190 millions d'euros de réduction du résultat opérationnel courant sur le premier semestre 2020.

Le résultat opérationnel courant au 30 septembre 2020 ressort ainsi à 124 millions d'euros, en retrait de 99 millions d'euros par rapport au 30 septembre 2019. Au 3ème trimestre, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 429 ME, en hausse de 19% par rapport au 30 septembre 2019. La marge opérationnelle courante est, quant à elle, supérieure à 10% du chiffre d'affaires. Cette performance résulte du bon niveau d'activité au cours de l'été, des mesures d'économies mises en place et d'indemnisations consécutives à la sous-activité au deuxième trimestre.

Le résultat opérationnel au 30 septembre 2020, égal à 63 millions d'euros, intègre des charges non courantes à hauteur de 61 millions d'euros. Ces charges sont liées à la réorganisation des activités routières en France et à la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque.

La quote-part du résultat des coentreprises et entités associées s'élève à 32 millions d'euros à fin septembre 2020, équivalente à celle de fin septembre 2019, reflétant une contribution élevée pour Tipco Asphalt au 3ème trimestre.

Le résultat net part du Groupe ressort à 20 millions d'euros au 30 septembre 2020, en baisse de 120 millions d'euros par rapport au 30 septembre 2019.

Endettement financier net

L'endettement financier net au 30 septembre 2020 s'élève à 837 millions d'euros, en baisse de 383 millions d'euros par rapport au 30 septembre 2019, en grande partie du fait de la baisse du besoin en fonds de roulement liée à la baisse de l'activité au premier semestre.

Le carnet de commandes à fin septembre 2020 s'élève à 9,3 milliards d'euros, en hausse de 3% retraité des principales acquisitions et cessions et à changes constants.

Le carnet en France métropolitaine (3,3 milliards d'euros) est en baisse de 1%, en lien avec la diminution des prises de commandes de la Route Métropole (diminution des appels d'offres dans un contexte post électoral).

Le carnet à l'international et Outre-mer (6,0 milliards d'euros) est en hausse de 5% retraité des principales acquisitions et cessions et à changes constants.

Perspectives

Après un troisième trimestre bien orienté en termes d'activité et de résultat, le quatrième trimestre 2020 devrait s'inscrire en retrait par rapport au quatrième trimestre 2019, dans un contexte de lente reprise de la commande publique en France et d'incertitude quant à l'évolution de la situation sanitaire dans un certain nombre de pays d'implantation de Colas. Les effets des différents plans de soutien de l'activité ou de relance par les infrastructures ne sont pas attendus avant 2021.

Par ailleurs, à l'occasion du "Climate Market Day" du Groupe Bouygues qui se tiendra le 16 décembre 2020, Colas communiquera un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 compatible avec l'Accord de Paris (limitation à 1,5oC du réchauffement climatique en 2050), ainsi que le plan d'action pour l'atteindre.