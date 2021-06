Colas : Amelia Irion nommée Directrice des Ressources Humaines

(Boursier.com) — Amelia Irion a été nommée Directrice des Ressources Humaines du groupe Colas le 1er juin 2021. Amelia Irion a rejoint Colas en novembre 2020 après 22 ans d'une carrière internationale dans la société de services pétroliers Schlumberger. Elle y a débuté en 1998 aux Etats-Unis. Elle a occupé des postes de direction des ressources humaines dans différentes filières - recherche, technologie, production, exploitation - en Europe et aux Etats-Unis. De 2009 à 2013, elle a été Directrice des Ressources Humaines des opérations R&D du groupe, avant d'occuper successivement plusieurs postes de direction RH de branches opérationnelles. En 2019, elle a été nommée à la tête des services RH du groupe. Amelia Irion, 50 ans, est diplômée de l'Ecole Normale Supérieure d'Ulm, du Scripps College et de l'Université de New York.