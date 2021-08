Colas abaisse nettement sa perte du 1er semestre

Colas abaisse nettement sa perte du 1er semestre









(Boursier.com) — Colas dévoile un chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2021 qui s'élève à 5,6 milliards d'euros, en hausse de 15% par rapport au 1er semestre 2020 (+16 % à périmètre et change constants), grâce à la très bonne activité au 2ème trimestre qui retrouve son niveau du 2ème trimestre 2019.

L'activité du 1er semestre ressort à 2,8 milliards d'euros en France (+27% sur un an) et 2,8 milliards d'euros à l'international (+5% et +7% à périmètre et change constants). Pour rappel, l'impact de la crise sanitaire sur le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 était estimé à environ 810 millions d'euros. Le carnet de commandes à fin juin 2021 s'élève au niveau historique de 10,3 milliards d'euros, en hausse de 4% à change constant sur un an.

Le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2021 ressort à -100 millions d'euros, en forte augmentation de 204 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2020. Le résultat opérationnel courant dépasse également son niveau du 1er semestre 2019 (-136 millions d'euros), grâce au redémarrage précoce de l'activité au Canada, aux premiers effets des plans d'optimisation des activités industrielles ainsi qu'à la nouvelle organisation de Colas France. Pour rappel, l'impact de la crise sanitaire sur le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2020 était estimé à environ -190 millions d'euros (perte de marge opérationnelle courante et coûts inévitables).

Le résultat net part du Groupe ressort à -112 millions d'euros, à comparer à -295 millions d'euros à fin juin 2020, et à -102 millions d'euros à fin juin 2019. Pour rappel, la plupart des activités du Groupe se caractérisent par une forte saisonnalité, ce qui se traduit par une perte opérationnelle au premier semestre de chaque année.

Colas indique que sa marge opérationnelle courante de l'année 2021 devrait s'établir en hausse par rapport à celle réalisée en 2019 (3,2% du chiffre d'affaires consolidé), avec l'objectif d'atteindre 4% en 2023.