Colas a remporté son premier contrat de voies ferrées urbaines au Canada

(Boursier.com) — Colas Rail, filiale ferroviaire de Colas, a remporté son premier contrat de voies ferrées urbaines au Canada. Signé en août 2020 avec le consortium Mosaic Transit Group, il porte sur la construction des voies de la ligne de métro léger (LRT) Metrolinx Finch West de Toronto.

D'une longueur de 11 km, et desservant 18 stations, cette nouvelle ligne de métro léger (reliera les quartiers traversés à d'autres réseaux de transport de l'agglomération du Grand Toronto, tels que GO Transit, Milway, YRT et Züm. Colas Rail réalisera la construction de 11 km de voies ferrées doubles en béton le long de Finch Avenue West et 3,2 km de voies simples sur le site des installations de maintenance et de remisage.

Les travaux de construction de voies devraient débuter dès septembre 2020 pour être achevés en juin 2022.

Ce contrat s'inscrit dans le cadre du contrat de partenariat public-privé (PPP) d'un montant de 2,5 milliards de dollars canadiens signé en 2018 par Mosaic Transit Group avec Infrastructure Ontario et Metrolinx pour la conception, la réalisation, le financement et la maintenance de la ligne de métro léger (LRT) Metrolinx Finch West.