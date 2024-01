Colas a remporté son premier contrat de station de production et de distribution d'hydrogène

(Boursier.com) — Colas , à travers ses filiales Colas Rail (mandataire du groupement), Spac et Colas France, a remporté le contrat de conception et de réalisation "clé en main" d'une unité de production, de stockage et de distribution d'hydrogène à Dunkerque.

Ce projet baptisé "Système Hydrogène pour la Mobilité Electrique du Dunkerquois" (SHYMED) est développé par Hynamics, filiale du groupe EDF, en partenariat avec la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Caisse des dépôts et Consignations.

D'une puissance de 1,25 MW en phase 1 (jusqu'en 2025), cette unité de production permettra d'alimenter dix bus à hydrogène ainsi que des véhicules de collecte de déchets à proximité du Centre de Valorisation Energétique de Dunkerque. SHYMED devrait ainsi permettre d'éviter chaque année l'émission de 1.137 tonnes de CO2.

Colas Rail assurera la direction du projet et pilotera les activités courants forts, courants faibles et automatisation de la station. Spac sera chargé de la conception, des activités réseaux d'hydrogène et de la fourniture des équipements critiques, en particulier ceux liés à l'électrolyse, à la compression et à l'avitaillement des véhicules.

Colas France mènera l'ensemble des travaux de terrassement, voirie et réseaux divers, ainsi que ceux de génie civil et d'aménagement.

Les études de conception sont en cours d'achèvement et le chantier a démarré, pour une mise en route prévue fin 2024.

Cette première référence permet au groupe Colas de se positionner en tant que fournisseur de solutions clés en main hydrogène pour ses clients, sur un nouveau marché prometteur qui répond aux enjeux d'un monde décarboné, déclare Hervé Le Joliff, président de Colas Rail.