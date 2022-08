Coinbase : une perte record !

(Boursier.com) — Coinbase chutait hier soir de plus de 5% post-séance à Wall Street après l'annonce d'une perte record de 1,1 milliard de dollars au deuxième trimestre et d'une baisse de 63% de ses revenus. La première plateforme américaine d'échanges de crypto-monnaies, qui avait dégagé un profit net de 1,6 Md$ un an plus tôt, a également vu son nombre d'utilisateurs mensuels actifs tomber à 9 millions sur le trimestre, contre 9,2 millions sur les trois mois précédents. Coinbase, qui a fortement souffert de la chute des devises numériques, a enregistré un volume total de transactions de 217 milliards de dollars, en repli de 30% sur trois mois, tandis que ses revenus ont atteint 808,3 M$, contre 854,8 M$ de consensus.

La société s'attend désormais à avoir entre 7 et 9 millions d'utilisateurs mensuels moyens sur l'année, et réduit ainsi sa fourchette de prévisions précédentes. "Nous reconnaissons clairement qu'il s'agit de conditions de marché tendues", a déclaré Alesia Haas, directrice financière de Coinbase. L'effondrement des prix du Bitcoin et d'autres cryptos a conduit l'entreprise à licencier 18% de son personnel en juin.