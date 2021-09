Coinbase, shérif des cryptos ?

(Boursier.com) — Coinbase , plateforme américaine d'échange de cryptomonnaies, prépare un argumentaire pour un cadre réglementaire dédié aux cryptomonnaies, qui serait proposé aux responsables fédéraux. C'est ce que croit savoir CoinDesk, citant des sources familières du sujet. Coinbase prévoit de dévoiler publiquement sa proposition dans les prochains jours, selon des personnes familières de la situation réglementaire. Bien que les détails ne soient pas disponibles, CoinDesk rapporte que Coinbase prévoit de définir ce qui devrait et ne devrait pas être qualifié de 'titre' aux États-Unis. Rappelons que la Securities and Exchange Commission, gendarme américain des marchés financiers, avait indiqué qu'elle pourrait bien poursuivre Coinbase Global si la plateforme d'échange de 'cryptos' poursuivait ses plans de lancement d'un programme permettant aux utilisateurs d'empocher des intérêts en prêtant des actifs digitaux. Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, s'était étonné de "comportements vraiment étranges de la SEC" et avait tenté de justifier déjà les positions du groupe.