Coinbase s'envole, partenariat avec BlackRock

(Boursier.com) — Coinbase s'envole de 22,5% à 99,5 dollars à Wall Street, dopé par l'annonce d'un partenariat avec BlackRock. Les services 'Coinbase Prime' seront accessibles aux clients de la plateforme de gestion de portefeuille de BlackRock destinée aux investisseurs institutionnels, Aladdin. Les clients du plus grand gestionnaire d'actifs au monde bénéficieront ainsi de capacités de négociation de crypto, de garde, de courtage de premier ordre et de reporting.

"Nos clients institutionnels sont de plus en plus intéressés par une exposition aux marchés des actifs numériques et se concentrent sur la manière de gérer efficacement le cycle de vie opérationnel de ces actifs", a déclaré Joseph Chalom, responsable mondial des partenariats stratégiques de l'écosystème chez BlackRock. Le partenariat leur permettra de "gérer leurs expositions au bitcoin directement dans leurs workflows de gestion de portefeuille et de trading existants".

Comme l'indique 'Bloomberg', cette collaboration souligne à quel point les acteurs financiers traditionnels de Wall Street se développent davantage dans la cryptographie et les technologies connexes, même après l'effondrement de ces actifs cette année. Le bitcoin a perdu environ la moitié de sa valeur en 2022, tandis que l'effondrement de l'écosystème Terra et de Three Arrows Capital a soulevé des questions sur la résilience du marché et a suscité une surveillance réglementaire accrue.

En mars, le patron de BlackRock, Larry Fink, a informé ses actionnaires que la société étudiait les monnaies numériques, les 'stablecoins' et les technologies sous-jacentes, après avoir constaté un intérêt croissant de la part de ses clients.