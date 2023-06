Coinbase s'effondre à Wall Street !

(Boursier.com) — Coinbase plonge de 20% avant bourse à Wall Street, effaçant une bonne partie de ses gains récents sur fond d'accusations de la SEC. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a ainsi déposé une plainte contre la plateforme de "crypto-trading", l'accusant d'opérer illégalement. Le régulateur a déclaré que la plus grande plateforme de trading en cryptomonnaies des États-Unis avait enfreint les règles qui l'obligeaient à s'enregistrer en tant qu'échange. Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, la SEC a déclaré que Coinbase fonctionnait depuis 2019 au moins en tant que courtier non enregistré en traitant des transactions de cryptomonnaie, contournant les exigences déclaratives destinées à protéger les investisseurs.

La SEC a également déclaré que Coinbase fonctionnait en tant que courtier non enregistré via Coinbase Prime, qui achemine les ordres vers la plateforme de Coinbase et d'autres plateformes, et Coinbase Wallet, qui permet aux investisseurs d'accéder à des liquidités en dehors de la plateforme. "Les failles présumées de Coinbase privent les investisseurs de protections essentielles, y compris des règles qui empêchent la fraude et la manipulation, une divulgation appropriée, des garanties contre les conflits d'intérêts et une inspection de routine", a tweeté le président de la SEC, Gary Gensler. La SEC poursuit donc Coinbase devant le tribunal fédéral de Manhattan, un jour après avoir poursuivi Binance, principal échange de cryptomonnaie au monde, et son fondateur.