Coinbase rebondit à Wall Street, malgré des résultats inférieurs aux attentes

(Boursier.com) — Coinbase grimpe de 7% avant bourse à Wall Street, alors que la plateforme d'échange de cryptomonnaies a pourtant raté le consensus de profit sur le trimestre clos. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a déploré une perte ajustée par action de 2,43$, contre -2,2$ de consensus et +1,62$ de profit un an auparavant. Les revenus se sont écroulés à 590 millions de dollars, contre 1,31 milliard un an plus tôt. Ce troisième trimestre consécutif en pertes pour le groupe ne semble pourtant pas faire fuir les investisseurs, qui préfèrent prendre note des rares points positifs, comme la rétention des utilisateurs ou la baisse des dépenses. Les revenus sont pourtant très inférieurs eux aussi au consensus (649 millions de dollars). L'Ebitda ajusté est dans le rouge de 116 millions de dollars. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a tout de même dépassé les attentes à 8,5 millions.