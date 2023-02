Coinbase : quatrième trimestre supérieur aux attentes

(Boursier.com) — Coinbase Global, la plateforme d'échange de cryptomonnaies, a annoncé hier soir des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux estimations et a déclaré que le marché des 'cryptos' s'était amélioré jusqu'à présent au premier trimestre. Le groupe demeure toutefois prudent pour le reste de l'année. Coinbase a enregistré une perte nette du quatrième trimestre de 557 millions de dollars, ou 2,46 dollars par action, contre un bénéfice de 840 millions de dollars un an avant. Les revenus se sont établis à 629 millions de dollars, contre 2,49 milliards de dollars un an plus tôt. Le volume des transactions est tombé à 145 milliards de dollars. Le consensus FactSet était de 2,52$ de perte par action et 588 millions de dollars de revenus, pour un volume de transactions de 145,7 milliards. Coinbase a terminé le trimestre avec une moyenne mensuelle d'utilisateurs effectuant des transactions de 8,3 millions, alors que le consensus était de 8,2 millions. La firme a terminé 2022 avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie d'environ 4,43 milliards de dollars, contre 7,12 milliards fin 2021.

Les dirigeants ont noté que la capitalisation boursière totale des monnaies digitales avait augmenté de 40% depuis le début de l'année jusqu'au 17 février, et que Coinbase avait généré 120 millions de dollars de revenus de transaction en janvier. "Compte tenu de l'imprévisibilité des marchés de la cryptomonnaie, nous avons une certitude limitée pour le reste de l'année", a nuancé le management, qui se concentre sur l'amélioration des bénéfices et ne s'attend pas à augmenter de manière significative ses effectifs par rapport aux niveaux du premier trimestre.