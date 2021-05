Coinbase : profits au rendez-vous au T1, avec la flambée des "cryptos"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Coinbase , la première plate-forme américaine de négociation de crypto-monnaies, a publié jeudi soir après la clôture ses premiers comptes trimestriels depuis son entrée à Wall Street il y a un mois, le 14 avril dernier.

Au premier trimestre, la société a affiché un bénéfice net de 771,51 millions de dollars (contre seulement 32 M$ un an plus tôt), soit 3,05$ par action, profitant des records enchaînés par le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Les revenus ont bondi à 1,8 milliard de dollars, multipliés par trois par rapport au 4e trimestre 2020 (585 M$) et contre seulement 191 M$ au 1er trimestre 2020.

Les analystes sondés par le cabinet MarketWatch attendaient cependant en moyenne des chiffres un peu supérieurs, avec un bénéfice par action de 3,07$ pour un chiffre d'affaires de 1,814 Mds$.

Le Bitcoin a chuté d'environ 25% en un mois

Dans les cotations post-séance, le titre Coinbase a réagi en dents de scie après cette publication, chutant dans un premier temps d'environ 4%, avant de s'orienter en légère hausse de 0,4%... Le titre avait chuté à la clôture de 6,5% à 265,10$, dans la crainte d'une grosse déception sur ses résultats, compte-tenu de la brutale correction qui a affecté le Bitcoin ces dernières semaines. Il semble donc que la société ait finalement limité les dégâts, les comptes publiés n'étant pas très éloignés du consensus, bien qu'un peu justes.

Le Bitcoin perdait encore plus de 10% jeudi soir, la principale crypto-monnaie mondiale étant désormais accusée par Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, d'être "trop polluante" dans son processus de production. Autour de 49.000$, le BTC a désormais chuté d'environ 25% par rapport à son récent record de la mi-avril, à plus de 64.000$. L'Ether chutait lui aussi de plus de 9,5%, jeudi soir, revenant autour de 3.630$, après un récent pic autour de 4.300$.

La majorité des transactions faites sur le Bitcoin et l'Ether

Coinbase a indiqué que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MTUS) avait plus que doublé sur le trimestre janvier-mars à 6,1 millions, contre 2,8 millions sur le trimestre octobre-décembre. Le nombre d'utilisateurs authentifiés a atteint 56 millions, dont 8.000 institutions professionnelles.

Les volumes de transactions ont atteint 335 Mds$ sur le 1er trimestre (contre 89 Mds$ au 4e trimestre 2020) dont environ 120 Mds$ (36%) provenant d'investisseurs individuels et 215 Mds$ d'institutionnels. Près des deux tiers des transactions ont concerné le Bitcoin (39%) et l'Ether (21%), a indiqué Coinbase.

La direction pourrait donner plus de détails sur les perspectives lors d'une conférence téléphonique prévue plus tard jeudi soir. Les analystes veulent notamment savoir comment Coinbase résiste à la concurrence d'autres brokers présents dans la sphère "crypto", dont Robinhood et Gemini. Dans une lettre aux actionnaires publiée jeudi soir, le groupe a ainsi prévenu qu'il faisait face à une concurrence croissante, avec notamment des plate-formes proposant d'échanger certaines crypto-monnaies que Coinbase n'offre pas.