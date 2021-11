Coinbase plonge, victime du trou d'air sur les 'cryptos' cet été

(Boursier.com) — Les comptes de Coinbase Global, la plateforme américaine de transactions sur les cryptomonnaies, ont subi de plein fouet le passage à vide des marchés du marché des "cryptos" cet été. La publication mardi soir de comptes décevants au 3e trimestre a fait plonger l'action Coinbase de plus de 15% à Wall Street dans les transactions électroniques post-séance. Le titre avait pourtant fini sur un nouveau record en clôture, à 357,39$ (+0,98%), en hausse de 43% par rapport à son prix de référence de 250$ lors de son entrée en Bourse en avril dernier.

Le bénéfice net du group s'est élevé à 405,3 millions de dollars au 3e trimestre (1,62$ par action) contre 81,3 M$ au T3 2020, avant la cotation en Bourse. Les revenus totaux ont été multipliés par 4,5 pour atteindre 1,31 milliard de dollars, contre 286,7 M$ un an plus tôt, mais ils ont reculé par rapport au 2e trimestre 2021 (2,23 Mds$). Les revenus des transactions ont atteint 1,09 Md$ contre 1,93 Mds$ au 2e trimestre.

Les analystes du consensus FactSet s'attendaient à des chiffres supérieurs, à savoir un bénéfice par action de 1,82$ et des ventes de 1,61 Md$, dont 1,31 Md$ de revenus des transactions.

Un investissement volatil

La direction de Coinbase s'attend cependant à une nette amélioration au 4e trimestre, compte-tenu du redémarrage du marché des "cryptos", et des nouveaux records du bitcoin. Le nombre de comptes actifs mensuels (qui effectuent des transactions dans le mois) a ainsi dépassé les attentes en octobre, à 11,7 millions, contre 7,4 millions au 3e trimestre et 8,8 millions au 2e trimestre, a indiqué le groupe.

"Comme nos résultats depuis le début de l'année l'ont clairement démontré, notre activité est volatile", a déclaré mardi la société dans une lettre à ses actionnaires. "Coinbase n'est pas un investissement trimestriel, mais plutôt un investissement à long terme dans la croissance de la crypto-économie et notre capacité à servir les utilisateurs via nos produits et services. Nous encourageons nos investisseurs à adopter ce point de vue".