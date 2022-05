Coinbase plonge après ses comptes, victime de l'orage sur les cryptos

(Boursier.com) — La plateforme américaine de transaction de crypto-monnaies Coinbase a publié mardi soir après la clôture de Wall Street des résultats décevants pour le 1er trimestre, entraînant une chute de l'ordre de 14% du cours dans le cotations post-séance alors que le titre avait déjà abandonné 12,6% à la clôture, à 72,99$...

Alors que le bitcoin a plongé de plus de 30% depuis le début de l'année, tombant même sous 30.000$ ce mardi matin, les revenus de Coinbase ont plongé de 27% sur un an pour revenir à 1,17 milliard de dollars contre 1,48 Md$ attendu par les analystes du consensus Refinitiv. Coinbase a en outre encaissé une perte nette de 430 millions de dollars, soit 1,98$ par action, au premier trimestre.

Les utilisateurs actifs mensuels sont tombés à 9,2 millions contre 11,4 millions au 4e trimestre 2021, et le volume total de transactions a baissé de 547 Mds$ au T4 2021 à 309 Mds$ au T1 2022. Les dépenses opérationnelles du groupe ont fortement augmenté, à 1,72 Md$, dépassant le montant du chiffre d'affaires.

Dans une lettre aux actionnaires, la direction reste néanmoins confiante pour le long terme et souligne que "nous pensons que les conditions de marché ne sont pas durables et nous restons concentrés sur le long terme". La compagnie a précisé qu'elle se focalisait sur la prochaine génération d'opportunités liées à l'univers des cryptos, au-delà de leur simple négociation, à savoir les NFT et la finance décentralisée.