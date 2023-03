Coinbase, menacé par la SEC, plonge à Wall Street

(Boursier.com) — Coinbase , la plateforme américaine d'échange de cryptomonnaies, qui trébuchait hier soir de 8,2% à la clôture à Wall Street, dévissait ensuite de 16% après bourse. Ainsi, la Securities & Exchange Commission (SEC), gendarme des marchés financiers aux États-Unis, a menacé de poursuivre Coinbase Global concernant certains des produits de la plateforme, faisant par ailleurs monter ainsi la pression sur le secteur. La firme a déclaré hier soir que le régulateur avait émis une 'wells notice', déclaration formelle selon laquelle l'autorité de marché a l'intention de recommander une mesure d'exécution. Les mesures potentielles seraient liées à des aspects du marché spot de Coinbase ainsi qu'à ses produits Earn, Prime & Wallet.

"Nous avons demandé à la SEC des règles cryptos raisonnables pour les Américains. Nous avons reçu des menaces légales à la place", titre Coinbase dans son communiqué d'hier. Ainsi, la SEC a adressé au groupe une 'Wells notice' concernant une partie indéfinie de ses actifs numériques répertoriés, son service de staking Coinbase Earn, Coinbase Prime et Coinbase Wallet "après une enquête sommaire", explique la plateforme. "Nous sommes préparés à cette évolution décevante. Nous sommes confiants dans la légalité de nos actifs et services, et si nécessaire, nous nous félicitons d'un processus juridique pour apporter la clarté que nous avons préconisée et pour démontrer que la SEC n'a tout simplement pas été juste ou raisonnable en ce qui concerne son engagement sur actifs numériques. Soyez assuré que les produits et services Coinbase continuent de fonctionner comme d'habitude - les nouvelles d'aujourd'hui ne nécessitent aucune modification de nos produits ou services actuels", indique le groupe.

"Dites-nous les règles et nous les suivrons. Donnez-nous un chemin réel pour nous inscrire, et nous enregistrerons les parties de notre entreprise qui doivent être enregistrées. En attendant, les États-Unis ne peuvent pas se permettre que les régulateurs continuent de menacer les bons acteurs de l'industrie de la cryptomonnaie pour avoir fait les mêmes choses légales et conformes qu'ils ont toujours faites. Cette approche injuste ne fera que transférer l'innovation, les emplois et l'ensemble de l'industrie vers l'étranger. Au fond, nous sommes la même entreprise que nous étions le 14 avril 2021 lorsque nous sommes devenus une entreprise cotée à la fin d'un long processus avec la SEC elle-même. Nous restons confiants dans la légalité de nos actifs et services, et si nécessaire, nous nous félicitons d'un processus juridique pour apporter la clarté que nous avons préconisée et pour démontrer que la SEC n'a tout simplement pas été juste ou raisonnable en ce qui concerne son engagement sur actifs numériques. En attendant, Coinbase continuera à faire ce que nous faisons le mieux : mettre à jour le système financier en créant les produits et services les plus fiables pour faire avancer notre mission de créer plus de liberté économique et d'opportunités dans le monde", conclut fièrement la plateforme de Brian Armstrong.