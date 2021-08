Coinbase : mais pourquoi diable Intel a-t-il acquis 3.000 titres ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Intel , géant américain des microprocesseurs, a indiqué vendredi qu'il possédait 3.014 titres de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase à fin juin. Le groupe californien n'avait pas déclaré détenir d'action Coinbase à la fin du premier trimestre. La plateforme d'échange de bitcoins et autres devises digitales s'est introduite à Wall Street en avril par une cotation directe. Il est possible qu'Intel ait investi dans Coinbase avant l'introduction, puisque seules sont requises les déclarations de participations dépassant les 5%. On pourra quoi qu'il en soit s'étonner du caractère insignifiant de l'investissement à l'échelle d'un groupe comme Intel. Aux cours actuels, les 3.014 titres représentent environ 0,8 million de dollars.

Intel détenait aussi 5,7 millions de titres McAfee à fin juin et près de 140.000 actions MaxLinear.