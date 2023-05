Coinbase : flambe après les résultats

(Boursier.com) — Coinbase bondit de près de 10% avant-Bourse à Wall Street, la principale plate-forme américaine d'échange de cryptomonnaies ayant dévoilé des comptes meilleurs que prévu au premier trimestre grâce à la baisse de ses coûts et à la diversification de ses sources de revenus. La firme a essuyé une perte par action de 0,34$ contre un déficit de 1,98$ un an plus tôt et un consensus logé à 1,35$. Les revenus ont reculé de 34% à 772,5 M$, contre 654 M$ de consensus. "Il s'agit du quatrième cycle crypto que Coinbase a traversé et nous sommes sortis plus forts après chacun", a déclaré le DG de Coinbase, Brian Armstrong, dans un communiqué envoyé à CoinDesk. "Nous avons réorienté l'activité pour fonctionner plus efficacement dans ce marché baissier, entraînant un Ebitda ajusté positif au premier trimestre". Les volumes de transactions ont diminué de plus de moitié pour atteindre 145 millions de dollars, tandis que les volumes de transactions de détail, qui ont contribué à faire de Coinbase un groupe connu en 2021, ont chuté de 72%.