Coinbase dévisse encore avec les cryptomonnaies

Coinbase dévisse encore avec les cryptomonnaies









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le titre Coinbase décroche encore de plus de 8% ce mercredi sur les 219$ pour une capitalisation boursière retombant à moins de 46 milliards de dollars. La première plateforme américaine d'échange de cryptomonnaies ne cesse de dévisser à Wall Street, un peu plus d'un mois après son introduction en bourse. La baisse s'accélère cette semaine dans le sillage des principales 'cryptos', frappées par de nouvelles réglementations en Chine et par des commentaires ambigus d'Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, jusqu'alors défenseur du BTC et du dogecoin.

Le titre Coinbase est passé sous son cours d'entrée en bourse, qui était de 250$. Il est divisé par deux depuis ses sommets initiaux proches de 430$ en séance lors des premières cotations. La société basée à Wilmington, dans le Delaware, vient pourtant d'afficher des résultats en forte hausse au 1er trimestre, période sur laquelle les 'cryptos' s'étaient envolées. Mais les investisseurs craignent que la récente chute des cours ne pèse lourdement sur les comptes à venir, l'essentiel des échanges sur Coinbase étant concentré sur le bitcoin et l'ethereum, deux monnaies virtuelles dont le cours a plongé ces derniers jours. Sur sept jours, le BTC a abandonné 38% sur CoinMarketCap et l'ETH plus de 42%. Le binance coin a cédé la moitié de sa valeur sur la même période, tandis que le dogecoin a régressé de 30%.