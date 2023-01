Coinbase coupe encore dans ses effectifs

(Boursier.com) — Coinbase , la plateforme d'échange de cryptomonnaies, perd du terrain avant bourse à Wall Street, après avoir annoncé son intention de supprimer environ 950 postes dans le cadre d'un plan de restructuration. Le titre Coinbase a déjà plongé de plus de 80% sur un an, et demeure donc sous pression. Pourtant, le Bitcoin montre depuis peu de meilleures dispositions, puisqu'il vient de repasser sur la barre des 17.000$ pour la première fois en un mois. Coinbase prévoit d'enregistrer des dépenses de restructurations de 149 à 163 millions de dollars. Le groupe avait supprimé en novembre plus de 60 emplois dans ses équipes de recrutement et d'intégration institutionnelle, après avoir détruit déjà 1 100 emplois, soit 18% de ses effectifs, en juin.