Coinbase confirme une chute de plus de moitié du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Coinbase a confirmé une année 2022 difficile. Brian Armstrong, le cofondateur et directeur général de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, dans une interview accordée à Bloomberg, a indiqué que "cette année, tout baisse, et il semble, vous savez, que nous ferons la moitié de cela ou moins". Autrement dit, Coinbase devrait faire moitié moins de chiffre d'affaires que l'an dernier. Les revenus 2021 s'élevaient à 7 milliards de dollars environ pour 4 milliards d'Ebitda positif, rappelle le CEO. Dans un tweet, la compagnie a confirmé que les revenus 2022 devraient être plus de deux fois inférieurs aux niveaux de 2021.

Le consensus FactSet actuel est de 3,2 milliards de dollars de revenus annuels 2022, avec une chute de 65% des revenus de transactions des traders retail, sur fond de plongeon des cryptomonnaies. Les analystes anticipent en moyenne une perte annuelle de 11,7$ par titre en 2022, à comparer à un bénéfice de 14,5$ un an avant.