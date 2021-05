Coinbase chute avec le bitcoin, avant ses trimestriels ce jeudi soir

(Boursier.com) — Le cours de la plate-forme américaine de négociation de crypto-monnaies Coinbase, qui s'est introduite à Wall Street il y a un mois, n'en mène pas large ce jeudi... Le titre perd en séance plus de 8% autour de 258$. Introduit à Wall Street le 14 avril dernier par cotation directe à un prix de référence de 250$, le titre s'était brièvement envolé à plus de 429$ en séance, avant de rechuter.

La première cotation de Coinbase avait coïncidé avec un record du bitcoin, au-dessus des 64.000$. Depuis, le cours de la plus importante crypto-monnaie a subi une correction, qui s'est brusquement accélérée jeudi, après une volte-face d'Elon Musk sur le bitcoin. La principale crypto-monnaie mondiale est désormais accusée par le patron de Tesla et de SpaceX d'être "trop polluante" dans son processus de production. Le BTC perdait ainsi plus de 10% sur 24h jeudi, revenant autour des 48.400$, portant sa chute à près de 25% par rapport à son récent record. L'Ether chute lui aussi de plus de 9,5%, jeudi soir, revenant autour de 3.630$, après un récent pic autour de 4.300$.

La forte volatilité sur le marché des crypto-monnaies rend difficile d'anticiper les résultats financiers de Coinbase, attendus ce jeudi soir après la clôture. Il s'agit des premiers comptes publiés par la société depuis sa cotation en Bourse. En avril, la direction disait tabler sur une forte hausse du bénéfice net au 1er trimestre, attendu supérieur aux profits de toute l'année 2020, grâce à l'appétit des investisseurs pour les deux premières "cryptos", le bitcoin et l'Ether.

Les analystes sondés par le cabinet MarketWatch attendent un bénéfice par action de 3,07$ pour un chiffre d'affaires de 1,814 milliard de dollars au premier trimestre.