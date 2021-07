Coinbase : broker en renfort

(Boursier.com) — Oppenheimer soutient le dossier Coinbase à Wall Street ce jour, affichant un avis un peu plus favorable encore sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies. Le broker anticipe de solides résultats pour le second trimestre. L'analyste d'Oppenheimer confirme sa recommandation à 'surperformance' et dope son objectif de cours de 434 à 444$. Cela laisse donc un beau potentiel de près de 90% sur la base des derniers cours. Le courtier estime que Coinbase sera en mesure de réaliser un autre trimestre record en termes de volumes et de revenus, d'utilisateurs vérifiés et d'utilisateurs actifs. La compagnie devrait par ailleurs graduellement réduire sa dépendance au bitcoin, après avoir intégré dogecoin, polkadot et d'autres cryptos. La publication trimestrielle est attendue vers le 12 août.