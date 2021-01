Coil : un chiffre d'affaires 2020 proche de l'objectif initial

(Boursier.com) — Coil , leader mondial de l'anodisation de l'aluminium, annonce pour l'exercice 2020 un chiffre d'affaires annuel de 23 millions d'euros, en retrait de -23% par rapport à 2019, mais proche de l'objectif initial de 24 ME.

Les ventes de sous-traitance ont subi tout au long de l'exercice les conséquences de la crise liée à la pandémie de Covid-19 sur l'activité des clients laminoirs et distributeurs européens, tandis que les ventes packagées se sont consolidées à un niveau historiquement élevé en comparaison d'une année 2019 qui était record.

Perspectives

Dans un environnement difficile, les réalisations de l'exercice 2020 confirment la pertinence des actions entreprises pour diversifier les marchés finaux de la société et soutenir ses ventes directes sous la marque Aloxide.

Bien que la conjoncture économique future découlant de la pandémie reste incertaine, la Société est confiante dans ses perspectives de développement en capitalisant sur un portefeuille diversifié de produits anodisés premiums, durables et à moindre empreinte carbone, avec des opportunités de nouveaux marchés importantes à travers le monde, en particulier dans le secteur de la construction et de l'architecture.

Avec une organisation industrielle flexible et efficace, une empreinte géographique croissante et une situation financière solide, Coil a la capacité de répondre avec succès aux besoins des clients et à une reprise rapide de la demande sur l'ensemble de ses marchés finaux.