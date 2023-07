Coil : un analyste plus prudent

(Boursier.com) — Coil est stable ce vendredi à 4,50 euros, alors que le groupe a réalisé au 1er semestre un chiffre d'affaires de 11,8 millions d'euros, en retrait de 15,4% par rapport à un 1er semestre 2022 qui était stimulé par une demande exceptionnellement élevée. Les ventes de services de sous-traitance sont impactées par une conjoncture difficile marquée par un net ralentissement de la demande, alors que les ventes packagées affichent une croissance solide portée par le redressement des activités projets.

Perspectives affichées

A court terme, le tassement des activités de sous-traitance et l'évolution du mix-produit en faveur des offres packagées impacteront la marge brute et les résultats de Coil. Pour y faire face, la société optimise ses opérations en ajustant ses prix en fonction de l'inflation, en consolidant sa production sur un nombre limité de lignes et en allégeant sa base de coûts variables. Les investissements réalisés au cours des dernières années et la flexibilité de son outil industriel permettront à Coil de répondre efficacement à une reprise attendue des marchés de sous-traitance d'ici la fin de l'exercice.

A moyen et long termes, Coil reste confiante dans ses perspectives de développement en capitalisant sur son large portefeuille de produits premiums, durables et à moindre empreinte carbone pour accroître le potentiel de ses activités. "Nous adoptons un scénario 2023 plus prudent (CA 24,8 ME -7% ; ROC -0,5 ME vs CA 26 ME -2% ; ROC 0,9 ME précédemment) et abaissons notre TP de 7,1 à 5,4 euros avec une Opinion 'Conserver' réitérée commente prudemment Portzamparc en réponse à ces annonces.