Coil : sur les 10 euros

(Boursier.com) — Coil campe sur les 10 euros ce lundi, alors que le leader mondial de l'anodisation de l'aluminium a annoncé pour l'exercice 2020 un chiffre d'affaires annuel de 23 millions d'euros, en retrait de -23% par rapport à 2019, mais proche de l'objectif initial de 24 ME.

Les ventes de sous-traitance ont subi tout au long de l'exercice les conséquences de la crise liée à la pandémie de Covid-19 sur l'activité des clients laminoirs et distributeurs européens, tandis que les ventes packagées se sont consolidées à un niveau historiquement élevé en comparaison d'une année 2019 qui était record.

Dans un environnement difficile, les réalisations de l'exercice 2020 confirment la pertinence des actions entreprises pour diversifier les marchés finaux de la société et soutenir ses ventes directes sous la marque Aloxide.

Bien que la conjoncture économique future découlant de la pandémie reste incertaine, la Société est confiante dans ses perspectives de développement en capitalisant sur un portefeuille diversifié de produits anodisés premiums, durables et à moindre empreinte carbone, avec des opportunités de nouveaux marchés importantes à travers le monde, en particulier dans le secteur de la construction et de l'architecture...

"Grâce à la diversité des marchés finaux adressés, notamment avec l'important développement ces dernières années de l'activité prometteuse des solutions packagées (CAGR 2018-2020 +60% portée par la demande du marché de l'architecture, de la construction et de la Chine), Coil aura su limiter l'impact de la crise sanitaire sur son CA (pour rappel CA 2019 +18%)" commente Portzamparc qui souligne que l'impact devrait être plus significatif sur les résultats avec un ROP estimé de -3 ME. "Nous maintenons notre opinion 'Conserver' ainsi que notre objectif de cours à 9,5 euros" conclut l'analyste.