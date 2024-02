Coil : sous pression

(Boursier.com) — Coil perd 2% à 4,95 euros ce lundi, alors que le leader mondial de l'anodisation de l'aluminium a annoncé pour l'exercice 2023 un chiffre d'affaires annuel de 21,8 ME, en retrait de -17,5% par rapport à 2022. Les ventes ont été impactées par une conjoncture difficile, marquée par le net ralentissement de la demande de services de sous-traitance tout au long de l'exercice et le tassement des activités packagées depuis le second semestre par rapport à une base de comparaison élevée.

Coil maintient une approche prudente pour le premier semestre de l'exercice 2024. L'environnement macroéconomique reste difficile et la faiblesse persistante de la demande devrait continuer à peser à court terme sur la reprise des volumes de services de sous-traitance.

Néanmoins, la flexibilité de son outil industriel lui permettra de réagir rapidement à une amélioration de la demande dans le courant de l'exercice. Parallèlement, la société poursuit sa stratégie de diversification en soutenant sa présence géographique sur des marchés matures et émergents à travers le développement de ses offres packagées... Portzamparc ajuste cependant en baisse son cours cible de 4 à 3,6 euros, alors que le momentum risque de rester encore compliqué à court terme selon l'analyste.