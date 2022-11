Coil : sous pression

(Boursier.com) — Coil recule de 2,6% ce mardi à 7,50 euros, alors que le spécialiste de l'anodisation de l'aluminium a vu les effets positifs de la croissance de son chiffre d'affaires et de l'évolution de son mix-produit vers la sous-traitance fortement obérés par l'augmentation des coûts de production (énergie et matières premières), qui impacte la marge brute du premier semestre 2022, en progression de seulement +2,9% par rapport à l'année précédente...

La hausse des charges de personnel (+5,1%) et des autres charges opérationnelles (+4%) ont également affecté la rentabilité opérationnelle de la société. L'EBITDA a diminué ainsi de -0,5 ME par rapport à l'année précédente et ressort à 2,5 ME pour représenter 18,1% du chiffre d'affaires, contre 24,4% du chiffre d'affaires au premier semestre 2021.

Après des amortissements en baisse de -0,4 ME à 1,5 ME, le résultat opérationnel s'est établi à 1 ME, soit 7,2% du chiffre d'affaires, contre 1,1 ME au premier semestre 2021 et une perte de 1,9 ME au premier semestre 2020. Le résultat net du premier semestre 2022 est bénéficiaire de 0,85 ME, contre 0,95 ME au premier semestre 2021 et une perte de 2,1 ME au premier semestre 2020.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 s'établit à 6,7 ME, en progression de 5,3% par rapport à l'année précédente. Les ventes de sous-traitance décélèrent (-3,1%) tandis que les offres packagées sont en forte progression (+E 38,5%). En conséquence, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2022 s'élève à 20,7 ME, en croissance de +9,8% par rapport à la même période de l'année précédente...

Prudence de mise

Dans une conjoncture de plus en plus incertaine, Coil reste prudente et anticipe la poursuite du ralentissement de la demande de sous-traitance sur la fin de l'exercice, alors que les distributeurs continuent de réduire une partie de leurs stocks. Pour faire face aux hausses significatives des coûts de l'énergie en Europe, la société concentre ses opérations à court terme sur son site de Landen en Belgique, où les prix de l'énergie sont actuellement plus faibles, et s'appuie en appoint sur sa ligne 6 à haut rendement en Allemagne.

De manière générale, Coil indique s'organiser pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses résultats, en s'appuyant notamment sur la flexibilité de son outil industriel et la poursuite de l'optimisation de sa base de coûts. La société se dit confiante dans ses perspectives de développement à plus long terme et capitalise sur son large portefeuille de produits premiums, durables et à moindre empreinte carbone pour accroître le potentiel de ses activités.

"Cette publication conforte notre scénario annuel (CA +8%, MOP 7%) et confirme la résilience des résultats de Coil malgré l'environnement inflationniste" commente Portzamparc qui confirme son opinion 'Acheter' et ajuste son objectif de cours de 9,9 à 9,45 euros.