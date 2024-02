Coil signe un accord d'exploitation de sa technologie et de sa marque en Chine

(Boursier.com) — Coil a signé un accord de collaboration avec une entreprise chinoise visant à exploiter sa technologie avancée en République Populaire de Chine et en Asie de l'Est. Cet accord est axé sur la construction d'une nouvelle usine à Fuzhou, province du Jiangxi, en République populaire de Chine. L'usine comprendra l'installation d'une ligne d'anodisation en continu ultramoderne pour le marché de l'architecture. L'entreprise chinoise a obtenu un ensemble complet de financements pour la construction de cette usine et le fonds de roulement de la nouvelle activité.

Selon les termes de l'accord, l'entreprise chinoise exploitera la technologie avancée de Coil, qui lui fournira notamment l'assistance technique et l'ingénierie nécessaire pour le développement de la ligne de production. Tous les achats tiers liés à la construction de cette ligne seront à la charge de l'entreprise chinoise.

Coil accordera également à l'entreprise chinoise une licence exclusive et permanente d'utilisation de la technologie et des marques de Coil en République populaire de Chine, en Asie du Sud-Est et en Asie du Nord-Est.

En contrepartie, Coil recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones), pour la construction de la ligne de production et l'exploitation de sa technologie. Coil recevra également des royalties sur les ventes futures de l'entreprise chinoise. Par ailleurs, tenant compte de l'accord de licence technologique et commerciale, Coil prendra une participation de 5% au capital de l'entreprise chinoise.