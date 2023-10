Coil : résultats semestriels sous pression et poursuite de la baisse des ventes

(Boursier.com) — Le spécialiste du traitement de l'aluminium pour les secteurs du bâtiment et de l'industrie Coil a vu son EBITDA diminuer de -2,5 ME au premier semestre 2023 pour ressortir à l'équilibre. Son évolution s'explique principalement par la diminution de la marge brute compte tenu de la baisse des ventes (-15,4% pour le chiffre d'affaires semestriel), l'évolution du mix-produit, l'augmentation des coûts variables de production et la hausse des charges opérationnelles dans une conjoncture inflationniste.

La contraction des volumes dans les activités de sous-traitance a pesé significativement sur le résultat opérationnel courant qui enregistre un recul de -2,4 ME pour atteindre une perte de -1,4 ME contre un bénéfice de 1,1 ME au premier semestre 2022.

Le résultat opérationnel s'établit à -0,7 ME et intègre des éléments non courants à hauteur de 0,7 ME liés à une reprise exceptionnelle d'amortissements sur les subventions d'investissement en Allemagne, sans impact sur la trésorerie de la Société. Le résultat net est légèrement négatif de -0,1 ME.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 s'établit à 5,3 ME, en baisse de -21,5% par rapport à l'année précédente. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort ainsi à 17,1 ME, en retrait de -17,4% avec des ventes de sous-traitance (13,5 ME) en baisse de -18,8% et des offres packagées (3,6 ME) en retrait de -11,7%.

Coil indique maintenir une approche prudente et n'anticipe pas de reprise de la demande de services de sous-traitance d'ici la fin de l'exercice (une reprise générale est espérée à compter de 2024). La société s'organise pour limiter l'impact de ce ralentissement sur les résultats en soutenant le développement commercial de ses offres packagées et en maximisant la flexibilité de son outil industriel.