Coil renoue avec la profitabilité au 1er semestre

(Boursier.com) — La progression du chiffre d'affaires de Coil et l'évolution de son mix-produit vers la sous-traitance avec un moindre poids du métal dans les ventes, associées à la rationalisation de la structure de coûts fixes, conduisent à un net redressement des indicateurs de rentabilité.

Au terme du 1er semestre, le chiffre d'affaires de Coil s'établit à 12,45 millions d'euros, en croissance de 6,5%. L'Ebitda s'élève ainsi à 3 ME, soit 24,4% du chiffre d'affaires. Il progresse de 3,1 ME par rapport au 1er semestre 2020, principalement en raison de la croissance de la marge brute et de la diminution de l'ensemble des charges opérationnelles.

Après des amortissements quasi-stables à 1,9 ME, le résultat opérationnel s'améliore fortement pour atteindre 1,1 E, soit 9,1% du chiffre d'affaires, comparé à une perte de -1,9 ME au 1er semestre 2020.

Le résultat net du 1er semestre 2020 est bénéficiaire de 1 ME (-2,1 ME au 1er semestre 2020).

Au 30 juin 2021, Coil poursuit l'amélioration de sa structure financière. Compte tenu des résultats du semestre, les capitaux propres s'établissent à 28,1 ME, en augmentation de 1 ME par rapport au 31 décembre 2020. L'endettement financier net diminue de 1,6 ME par rapport au 31 décembre 2020 pour s'élever à 7,1 ME. Il représente 25,2% des fonds propres (31,9% au 31 décembre 2020 et 30,2% au 30 juin 2020).

Activité sur 9 mois

Le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021 (6,4 ME) est en croissance de 20,9% par rapport au 3e trimestre 2020. Les ventes de sous-traitance confirment leur reprise (+27%) tandis que les offres packagées sont en légère progression (+1,6%) grâce à la croissance des ventes en Europe et en Russie qui compense la contraction des marchés asiatiques.

En conséquence, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2021 s'élève à 18,8 ME, en progression de 11 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Perspectives

Malgré un effet de base moins favorable, Coil devrait enregistrer des ventes solides au quatrième trimestre compte tenu de l'amélioration de ses conditions de marché. Si les ventes packagées, en particulier vers l'Asie, continuent aujourd'hui de subir les aléas et les coûts actuels de la logistique internationale, les ventes de sous-traitance devraient consolider leur bon niveau d'activité dans une situation de marché plus normale. La société entend accompagner la reprise tout en maintenant une gestion rigoureuse des coûts et de la trésorerie dans le prolongement des efforts réalisés en 2020.

Dans ce contexte, sur l'ensemble de l'exercice 2021, Coil se fixe pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 23,5 ME, qui s'accompagnera d'une nette amélioration de la rentabilité par rapport à 2020.

Avec une organisation industrielle flexible et efficace, Coil a la capacité d'accompagner efficacement la reprise de ses marchés. La société est confiante dans ses perspectives de développement à plus long terme et capitalise sur son large portefeuille de produits premiums, durables et à moindre empreinte carbone pour conforter son leadership mondial.