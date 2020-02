Coil : nouveau site pour soutenir les ventes directes

(Boursier.com) — Coil, leader mondial de l'anodisation de l'aluminium, a lancé son nouveau site internet pour promouvoir la vente directe de produits premiums commercialisés sous la marque ALOXIDE et fournir des services de commerce en ligne pour une nouvelle expérience utilisateur. Le site www.aloxide.com est le reflet du savoir-faire de Coil et de la haute qualité de ses gammes de produits. Entièrement revisité, ce nouveau site accorde une place particulière à ALOXIDE, gamme de produits purs et authentiques en aluminium anodisé offrant une longévité optimale et une véritable finition métallique pour les secteurs du bâtiment et de l'industrie. Aloxide capitalise sur l'expertise de Coil, qui depuis plus de 45 ans est le seul sous-traitant en continu pour les principaux producteurs de produits laminés plats en aluminium en Europe, "pour répondre aux plus exigeants critères internationaux de qualité selon des spécifications très précises".