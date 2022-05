Coil : grimpe sur les 8 euros

(Boursier.com) — Coil monte de 6% sur les 8 euros ce lundi, alors que le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 du groupe est ressorti en croissance de 10% par rapport à l'année précédente. Il s'élève à 25,2 ME, soit un niveau supérieur aux attentes de la société, et s'apprécie au regard d'une base de comparaison favorable.

L'EBITDA augmente de 5,3 ME pour ressortir à 6,3 ME, soit 24,8% du chiffre d'affaires contre 4,4% en 2020 et 21% en 2019.

Le résultat opérationnel s'établit à 2,8 ME, contre une perte de -2,9 ME en 2020. Le résultat net atteint 2,1 ME, soit une progression de 5,4 ME par rapport à 2020 et de 1,1 ME par rapport à 2019.

"La poursuite de l'amélioration du mix soutiendra la rentabilité et la génération de cash malgré l'inflation" commente Portzamparc. "La valorisation reste particulièrement attractive (FCF yield de plus de 20%). Nous confirmons notre opinion 'Acheter' et notre objectif de cours de 11 euros" conclut l'analyste.