COIL : forces contraires

(Boursier.com) — COIL varie peu à 8,80 euros ce jeudi en bourse de Paris, alors que le leader mondial de l'anodisation de l'aluminium a annoncé pour le premier semestre 2021 un chiffre d'affaires de 12,4 ME, en croissance de 6,5% par rapport au premier semestre 2020.

La forte reprise des ventes de sous-traitance (+16%) avec un deuxième trimestre particulièrement dynamique compense le ralentissement des offres packagées (-18%) impactées par l'allongement des délais de livraison, notamment vers l'Asie. Il est rappelé que les marges des activités de sous-traitance sont beaucoup plus élevées que celles des activités packagées qui incluent le métal.

COIL indique avoir la capacité d'accompagner favorablement la reprise de la demande sur ses marchés finaux au second semestre et se déclare confiante dans ses perspectives de développement à long terme. Portzamparc commente : "Cette publication nous amène à abaisser notre prévision de CA 2021 de 26,6 ME (+16%) à 25 ME (+9%). Nous ajustons notre TP de 9,5 euros à 8,8 euros et confirmons notre opinion 'Conserver'".