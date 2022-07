Coil : des ventes dynamiques au 1er semestre

(Boursier.com) — Coil réalise au 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires de 13,9 millions d'euros, en progression de +12,1% par rapport au 1er semestre 2021. Cette performance s'appuie sur la poursuite de la forte croissance des ventes de services de sous-traitance (+18%) dont les marges sont plus élevées que celles des offres packagées, et souligne le rattrapage de l'activité à des niveaux supérieurs prépandémie.

L'augmentation de la demande en Europe et les hausses des prix de vente mises en oeuvre par la société pour compenser l'inflation des coûts ont contribué à la progression du chiffre d'affaires sur le semestre.

Perspectives

Alors que Coil célèbre ses 50 ans cette année, les performances commerciales du 1er semestre 2022, portées par une demande exceptionnellement élevée, confirment la haute qualité des produits de la société, la confiance de ses clients, la mobilisation de ses collaborateurs et l'efficacité de son outil industriel.

L'impact des deux crises majeures actuelles -guerre en Ukraine et épidémie de Covid 19- génère à court terme des incertitudes importantes, notamment avec la hausse de l'inflation, des pénuries réelles ou potentielles, et une fragilisation de la 'supply chain'. Dans ce contexte, Coil reste prudente et anticipe pour le second semestre un ralentissement de la demande et le retour à un niveau d'activité normatif.

La société demeure confiante dans ses perspectives et dispose d'une situation financière solide pour accroître le potentiel de son activité à long terme. Dans cette perspective, Coil investit en partenariat dans des technologies neutres sur le plan environnemental afin de substituer ses consommations d'énergies fossiles par de nouvelles sources d'énergies renouvelables à des coûts attractifs et avec des objectifs de neutralité carbone pour le site industriel de Bernburg en Allemagne, notamment.