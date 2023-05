Coil : déçu ?

(Boursier.com) — Coil corrige de 4,5% ce mardi à 6,42 euros, alors que le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 est ressorti en croissance de +6% par rapport à l'année précédente et s'élève à 26,7 ME. Malgré l'augmentation du chiffre d'affaires, l'EBITDA diminue de -3,4 ME pour ressortir à 2,9 ME, soit 10,9% du chiffre d'affaires contre 24,8% en 2021. Cette évolution s'explique principalement par i) la diminution de la marge brute en raison de l'évolution du mix-produit et de la forte augmentation des coûts variables de production, en particulier ceux liés à l'énergie et aux matières premières, et ii) la hausse des charges opérationnelles, notamment de la masse salariale. Le résultat opérationnel courant est proche de l'équilibre à (0,1) ME, contre un bénéfice de 2,8 ME en 2021.

Le résultat opérationnel s'est établi en perte à (2,6) ME. Il est impacté en 2022 par des charges non courantes à hauteur de 2,5 ME en raison d'une moins-value latente sur le goodwill des actifs liés à l'anodisation en continu. Cette dépréciation résulte d'un changement des conditions de marché et de l'application de certaines normes comptables IFRS1. Il est à noter que cette dépréciation n'a pas d'impact sur la trésorerie de la société.

Le résultat net est négatif de (3) ME. Il intègre des charges financières pour un montant de 0,3 ME, contre 0,6 ME en 2021.

Les capitaux propres au 31 décembre 2022 s'établissent à 23,6 ME et diminuent de -5,6 ME par rapport au 31 décembre 2021, compte tenu du résultat de l'exercice (-3 ME) et de la distribution du dividende intercalaire versé en septembre 2022 (-2,8 ME). L'endettement financier net au 31 décembre 2022 s'élève à 6,1 ME (+2,2 ME par rapport à 2021) et demeure à des niveaux raisonnables en représentant 26% des fonds propres, contre 13% au 31 décembre 2021.

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 et perspectives

Le premier trimestre 2023 s'inscrit dans le prolongement de la tendance observée fin 2022. Le chiffre d'affaires du trimestre s'établit à 6,4 ME, en retrait de -3,2% par rapport au premier trimestre 2022. Les offres packagées confirment leur dynamique de croissance avec un chiffre d'affaires (1,7 ME) en progression de +37,3%, tandis que les services de sous-traitance continuent de souffrir du déstockage des distributeurs de métaux, notamment par rapport à une base de comparaison élevée (4,7 ME ; -12,3%).

Dans une conjoncture économique mondiale incertaine, COIL maintient une approche prudente pour 2023 et anticipe une moindre demande de services de sous-traitance au premier semestre par rapport à l'année précédente, les distributeurs continuant de consommer leurs stocks et la Société faisant face à une concurrence émergeante sur le marché européen de l'anodisation en continu.

À court terme, la société s'est organisée pour limiter l'impact du ralentissement des activités de sous-traitance, en augmentant de façon significative ses prix en ligne avec l'inflation, en poursuivant l'optimisation de sa base de coûts variables et en soutenant le développement commercial de ses offres packagées.

Les prix de l'énergie ont baissé en 2023, mais les perspectives restent incertaines. Le procédé électrochimique de l'entreprise implique une forte consommation d'énergie. La Société cherche à rendre les prix de l'énergie variables dans son activité de sous-traitance.

Partenariats en soutien

La société continue de rechercher des partenariats afin de substituer ses consommations d'énergies fossiles par des sources compétitives d'énergies renouvelables avec des objectifs de neutralité carbone pour le site de Bernburg. Après la mise en service d'un parc photovoltaïque en 2022, la société mène des discussions avec un opérateur de la filière pour acheter de l'énergie verte pour 30% de la consommation énergétique en Allemagne. Un plan d'action similaire est à l'étude en Belgique. Ces actions contribueront à réaliser durablement d'importantes économies, tout en augmentant la part de la consommation d'énergie issue de ressources vertes.

Les investissements réalisés au cours des dernières années et la flexibilité de son outil industriel permettront à la société de réagir efficacement à une reprise attendue des marchés de sous-traitance à compter du second semestre 2023.

À moyen et long termes, la société est confiante dans ses perspectives de développement en capitalisant sur son large portefeuille de produits premiums, durables et à moindre empreinte carbone pour accroître le potentiel de ses activités.

Portzamparc est déçu par la faiblesse des comptes et la faible visibilité cette année. De quoi réviser la Moc 2023 de 6% à 3,5% et passer de 'renforcer' à 'conserver' en ciblant un cours de 7,10 euros sur le dossier.