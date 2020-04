Coil : belle progression des résultats 2019, légère croissance au T1

(Boursier.com) — Tout en continuant à supporter 9 mois de coûts non productifs de mise en service de ses deux nouvelles lignes de production, le groupe Coil a enregistré sur l'exercice 2019 une augmentation de 50% de son EBITDA à 6,3 ME, soit 21% du chiffre d'affaires, contre 16,5% en 2018.

Après des dotations aux provisions et amortissements en progression de 0,4 ME, le résultat opérationnel s'améliore en 2019 pour s'élever à 2,1 ME, soit 7,1% du chiffre d'affaires, contre 0,4 ME en 2018. Le résultat net s'établit à 1 ME, soit un taux de marge nette de 3,3% (0,3% seulement un an plus tôt).

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 s'établit à 5,6 ME, en progression de 3,5 % par rapport au premier trimestre 2019. Si les offres packagées soulignent leur dynamisme (+ 123 %), les activités de sous-traitance pour le compte des laminoirs et distributeurs en Europe sont ralenties (- 9 %).

Dans un contexte d'épidémie de Covid-19, Coil a rapidement adapté son organisation en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer en priorité la sécurité de son personnel. Depuis le début de la crise, la société indique avoir continué de pouvoir vendre, fabriquer et livrer normalement. Coil a anticipé toutefois un ralentissement potentiel en réorganisant sa capacité de production en Belgique et en Allemagne de manière à rendre variable ses coûts au maximum.

Coil juge pour l'instant impossible d'anticiper l'évolution de l'activité pour le reste de l'année. Le marché en Chine s'est largement redressé depuis la levée de la plupart des restrictions. La société continue de recevoir de nouvelles demandes de renseignements depuis d'autres pays asiatiques. En Europe, la reprise du marché dépendra du moment et de l'efficacité des mesures de déconfinement. Par mesure de précaution, la société a eu recours à tous les programmes d'aides gouvernementaux mis en place en Belgique et en Allemagne afin de différer ses remboursements de prêts et ses impôts.