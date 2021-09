Coheris : renoue avec les bénéfices

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Coheris enregistre un chiffre d'affaires total de 5,6 millions d'euros, en hausse de +3,4% par rapport au 1er semestre 2020. La transformation du business model initiée en 2020 a été poursuivie.

La hausse de l'activité, conjuguée à une bonne maîtrise des charges externes sur la période, se traduisent par un retour en territoire positif du résultat opérationnel courant à 0,2 ME contre une perte opérationnelle courante de -0,8 ME au 30 juin 2020.

Intégrant d'autres produits et charges opérationnels peu significatifs, le résultat opérationnel s'élève également à 0,2 ME (-0,9 ME au 30 juin 2020).

Après prise en compte du coût de l'endettement financier et de la charge d'impôt, le résultat net s'établit à 0,2 ME (-0,9 ME au 30 juin 2020).

Situation de trésorerie

Au 30 juin, Coheris affiche une trésorerie nette de 6,6 ME, en hausse par rapport au 31 décembre 2020 (2,6 ME), et au 30 juin 2020 (3,6 ME). D'autre part, Coheris rappelle que le Groupe a bénéficié d'un report de ses cotisations sociales dans le cadre des mesures d'accompagnement des entreprises mises en place durant la période Covid pour un montant de 3,12 ME, dont une partie sera payée au 2e semestre 2021 et le solde au 1er semestre 2022.