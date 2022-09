Coheris : remontée des résultats

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Coheris enregistre un chiffre d'affaires total de 6,2 ME, en hausse de +12,3% par rapport au 1er semestre 2021.

Grâce à la croissance du chiffre d'affaires et l'encadrement strict des charges externes sur le premier semestre 2022, Coheris affiche un résultat opérationnel courant de 1 ME, en forte progression par rapport au premier semestre 2021 qui s'établissait à 0,2 ME.

En comptabilisant les autres produits et charges opérationnels peu significatifs, le résultat opérationnel ressort à 1 ME.

En intégrant un produit d'impôt lié à l'activation de déficits fiscaux à hauteur de 1,5 ME, le résultat net s'établit à 2,6 ME, contre 0,2 ME au premier semestre 2021.

Au 30 juin 2022, la société affiche des capitaux propres de 12,8 ME et une trésorerie nette de 7,8 ME.