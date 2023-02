Coheris : près de 10% de croissance du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — En 2022, Coheris enregistre un chiffre d'affaires business -c'est-à-dire hors refacturations intragroupe- de 12,7 millions d'euros, en hausse de +9,7% par rapport à 2021.

Cette croissance est portée par une nouvelle forte progression de +85% des ventes d'abonnements (annual licences), représentant désormais 36% du chiffre d'affaires total. Cette performance traduit le succès du changement de modèle de distribution des logiciels opéré par la société ces dernières années vers le mode cloud.

Les ventes de licences perpétuelles ne contribuent plus de manière significative au revenus (moins de 1%) alors que les revenus de maintenance représentent 29% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2022. Les revenus relatifs aux prestations de services s'établissent à 4,3 ME, stable par rapport à 2021 et représente 35% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2022. Enfin, le stock de revenus récurrents en base annuelle (ARR, c'est-à-dire annual recurring revenues ) s'établit à 9,6 ME en hausse de +14,4% par rapport au 31 décembre 2021.