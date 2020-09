Cohéris : près de 1 ME de perte au 1er semestre 2020

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, Coheris enregistre un chiffre d'affaires en repli à 5,6 millions d'euros (6,4 ME au 1er semestre 2019).

Sur la période, Coheris affiche une poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires Abonnements (mode Cloud), en progression de +25% en ligne avec le plan stratégique, mais qui ne permet pas de compenser la baisse du chiffre d'affaires Licences On Premises, en repli de -69%. Les revenus récurrents, composés des chiffres d'affaires Abonnements et Maintenance, représentent 56 % du chiffre d'affaires au 30 juin 2020.

Dans ce contexte de baisse d'activité, et malgré une bonne maîtrise des coûts sur la période, Coheris enregistre un résultat opérationnel courant de -0,8 ME (stable 1 an plus tôt). Intégrant les autres produits et charges opérationnels pour un montant de -0,1 ME, le résultat opérationnel s'établit à -0,9 ME.

Après prise en compte du coût de l'endettement financier et de la charge d'impôt, le résultat net s'établit à -0,9 ME (-0,2 ME au 1er semestre 2019).

Situation de trésorerie

Au 30 juin, Coheris affiche une trésorerie de 4,3 ME, en hausse par rapport au 31 décembre 2019 (2,9 ME), mais en baisse par rapport au 30 juin 2019 (5,1 ME). Par ailleurs, l'endettement de 1,6 ME est en diminution par rapport au 31 décembre 2019 (1,9 ME).