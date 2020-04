Coheris : lourde perte annuelle

(Boursier.com) — En 2019, Coheris enregistre un chiffre d'affaires de 12,9 ME en repli de 0,9 ME soit -7,1% par rapport à 2018.

Au-delà de la baisse d'activité, les résultats du second semestre ont été pénalisés par plusieurs éléments exceptionnels, notamment les coûts liés à l'Offre Publique d'Achat qui avait été initiée par ChapsVision en 2019 et le versement des indemnités de départ de l'ancien PDG.

D'autre part, le Groupe a initié une revue stratégique de l'ensemble de son périmètre d'activité, sous l'impulsion de son nouveau Président-Directeur Général Olivier Dellenbach nommé en novembre 2019. A l'issu de cette revue, le repositionnement du business model conjugué au redimensionnement de l'offre vers les marchés les plus porteurs, on conduit Coheris à enregistrer sur l'exercice 2019 une dépréciation des écarts d'acquisition pour un montant de 1,9 ME.

Sur la période, la société enregistre un résultat opérationnel courant qui reste positif à 0,3 ME, bénéficiant de la bonne maîtrise de ses coûts.

Intégrant les éléments exceptionnels susmentionnés, le résultat opérationnel s'établit à -3,4 ME et le résultat net s'établit à -3,8 ME.

